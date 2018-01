XII Brigada Internacional Primero de Mayo: 23 de abril al 6 de mayo (plazo hasta 30 de marzo)

Lo que espera a Cuba y América Latina en 2018 Por Manuel E. Yepe*/Foto Virgilio Ponce -Martianos-Hermes-Cubainformación.- Un buen amigo mío radicado en Estados Unidos desde hace muchos años, a quien considero un excelente analista de temas de política internacional, me comenta que el ex presidente James Carter ha reconocido hace apenas unos meses que fue un error suyo el no haber completado el proceso de normalización de relaciones con Cuba durante su mandato en la Casa Blanca. Manuel E. Yepe | Sábado, 27 Enero 2018