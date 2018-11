Acto en Bilborock presentó Tantaka TV, medio crítico con participación de Cubainformación (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency A la presentación ayer jueves 15 de noviembre, en la sala Bilborock de Bilbao, de Tantaka TV, una nueva web TV con línea internacionalista, crítica, alternativa, feminista y diversa que impulsan Euskadi-Cuba (asociación creadora de Cubainformación TV), Mugarik Gabe y Paz con Dignidad, acudieron más de un centenar de personas invitadas, pertenecientes a colectivos y movimientos sociales, así como profesionales y militantes de la comunicación en Euskal Herria (País Vasco). Ver video de Ecuador Etxea en Facebook Entre otras personas cercanas a Cubainformación y a Euskadi-Cuba, acudieron Cristina Escobar, periodista de la Televisión Cubana, Nancy J. Lira, cónsul de Venezuela en Bilbao, y el dibujante Tasio, autor de las viñetas de Cubainformación en papel. Fotos tomadas de Twitter de Ecuador Etxea, Tantaka TV, Paz con Dignidad y Mugarik Gabe. TANTAKA.TV INICIA SUS EMISIONES COMO NUEVO MEDIO SOCIAL ALTERNATIVO Y CRÍTICO DE EUSKADI www.tantaka.tv encendió anoche su pantalla y ha comenzado a difundir sus contenidos sobre temas sociales vinculados al feminismo, las migraciones, el ecologismo, las diversidadeso la manipulación informativa, con un enfoque crítico, valiente y desenfadado. Tantaka.TV está impulsado por las asociaciones Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba y Paz con Dignidad, tres agentes sociales con gran arraigo en Euskal Herria. Bilbao, 16 de noviembre de 2018 Ayer se presentó en Bilborock la nueva televisión social TANTAKA.TV, un medio on line que ve la comunicación “como proceso democrático, popular y participativo, promotor de cambios y denuncia social”. El equipo, tres agentes sociales de Euskal Herria: Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba y Paz con Dignidad, ya había puesto en marcha diversos procesos de comunicación social, como Cuba Información o la Revista Pueblos. Consejo Político Con el objetivo de que TANTAKA.TV sea un medio diverso y construido colectivamente, se ha conformado un Consejo Político compuesto por diversas organizaciones sociales y periodistas:, Pikara Magazine, Ekuador-Etxea, , Reas-Euskadi, ERNAI, Ekologistak Martxan, Halabedi, Komite Internazionalistak, Feministalde, CEFREC (Bolivia). En la presentación, a la que asistió a la Agencia Vasca de Cooperación y representantes de organizaciones sociales de toda Euskal Herria, se incidió en los objetivos de este medio: “Pretendemos consolidar una nueva herramienta comunicativa dinamizada por y para las organizaciones y movimientos sociales vascos y que sirva de espacio para fomentar una comunicación alternativa y diversa”. Y así se dio a conocer ayer, con ese tono crítico y desenfadado que caracteriza al nuevo medio. En su parrilla ya se puede ver una gran parte de los programas que la conformarán definitivamente, como los espacios de entrevistas o los de manipulación y censura. En estos últimos casos, ‘Ojo con los medios’ mira con lupa y analiza un asunto publicado (y manipulado), y ‘Estado de censura’ propone reportajes sobre esta acción en los medios, encarcelamiento de tuiteros, explotación en las empresas periodísticas, etc. También hay sitio para el humor, con los sketeches de ‘Hola, mundo cruel’, y para el audiovisual, con ‘La Klaketa’, que presenta y comenta cortos, largometrajes, documentales, etc. de temática social y con sus protagonistas o creadores. ‘Taupadak’, por su parte, trabaja con monólodos de seis youtubers diversas que tratan temáticas relacionadas con el feminismo y el movimiento LGTB: feminismos decoloniales, LGTB, mujeres en la política, música, mujeres con diversidad funcional, mujeres trans, derechos sexuales y reproductivos, violencia machista… El espacio para la política internacional está presente en ‘Politikaldia’, que explica de manera pedagógica un conflicto, como el de Palestina, el Sahara… Comunicación popular y con enfoque crítico Al final, como explicó el equipo, “ofreceremos una comunicación que brinde contenidos, miradas, enfoques, fórmulas y metodologías alternativas, desgraciadamente poco frecuentes en esta etapa de corporativización de los medios de comunicación, en pos de una sociedad global más justa y equitativa”. www.tantaka.tv telebistak bart piztu zuen pantaila eta hasia da gai sozialen inguruko edukiak zabaltzen, besteak beste, feminismoarekin, migrazioekin, ekologismoarekin, aniztasunekin edota manipulazio informatiboarekin lotutako gaiei hedapena ematen, betiere ikuspegi kritiko, ausart eta askearekin. Tantaka.TV ekimena Euskal Herrian aski sustraitutako hiru eragilek sustatu dute: Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba eta Paz con Dignidad elkarteek. Bilbo, 2018ko azaroaren 16a Atzo aurkeztu zuten Bilborocken TANTAKA.TV telebista sozial berria. Online hedabide honentzat, komunikazioa "prozesu demokratikoa, herritarra eta partizipatiboa da, eta aldaketak eta salaketa soziala bultzatu behar ditu". Lantaldean, Euskal Herriko hiru gizarte-eragile: Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba eta Paz con Dignidad. Lehenago ere martxan jarriak zituzten komunikazio sozialeko prozesuak, Cuba Información eta Pueblos aldizkaria, esaterako. Kontseilu Politikoa TANTAKA.TV askotariko komunikabidea eta modu kolektiboan eraikia izan dadin, Kontseilu Politikoa eratu da, gizarte-erakundeek eta kazetaritzakoek osatzen dutena: Pikara Magazine, Ekuador-Etxea, Reas-Euskadi, ERNAI, Ekologistak Martxan, Halabedi, Komite Internazionalistak, Feministalde, CEFREC (Bolivia).o Garapenerako Euskal Agentzia eta Euskal Herri osoko gizarte-erakundeetako ordezkariak izan ziren aurkezpenean. Bilbo, 2018ko azaroaren 16a Atzo aurkeztu zuten Bilborocken TANTAKA.TV telebista sozial berria. Online hedabide honentzat, komunikazioa “prozesu demokratikoa, herritarra eta partizipatiboa da, eta aldaketak eta salaketa soziala bultzatu behar ditu”. Lantaldean, Euskal Herriko hiru gizarte-eragile: Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba eta Paz con Dignidad. Lehenago ere martxan jarriak zituzten komunikazio sozialeko prozesuak, Cuba Información eta Pueblos aldizkaria, esaterako. Kontseilu Politikoa TANTAKA.TV askotariko komunikabidea eta modu kolektiboan eraikia izan dadin, Kontseilu Politikoa eratu da, gizarte-erakundeek eta kazetaritzakoek osatzen dutena: Pikara Magazine, Ekuador-Etxea, Reas-Euskadi, ERNAI, Ekologistak Martxan, Halabedi, Komite Internazionalistak, Feministalde, CEFREC (Bolivia).o Garapenerako Euskal Agentzia eta Euskal Herri osoko gizarte-erakundeetako ordezkariak izan ziren aurkezpenean. Ekitaldian, komunikabidearen helburuak azpimarratu zituzten: “Komunikazio-tresna berri bat sendotu nahi dugu, euskal gizarte-erakundeek eta -mugimenduek eurek eta eurentzat dinamizatuko dutena eta komunikazio alternatibo eta askotarikoa sustatzeko gunea izango dena”. Eta horrela eman zuten atzo ezagutzera, komunikabide berriak bereizgarri izango duen tonu kritiko eta ausartarekin. Programazio-parrilan dagoeneko ikusgai dira behin betiko emankizunen zerrenda osatuko duten saio gehienak, hala nola elkarrizketa-saioak edota manipulazioari eta zentsurari buruzkoak. Horien artean, Ojo con los medios saioan arretaz aztertuko dute argitaratuta (eta manipulatuta) dagoen gairen bat, eta Estado de censura izenekoan, berriz, erreportajeak eskainiko dituzte komunikabideetako zentsurari buruz, espetxeratutako txiolariez, kazetaritza-enpresetako esplotazioaz eta abarrez. Umoreak ere izango du tartea, Hola, mundo cruel saioko esketxetan, adibidez. La Klaketa ikus-entzunezko lanei buruzko saioan gai sozialen inguruko film laburrak, luzeak, dokumentalak eta bestelakoak aurkeztu eta komentatuko dituzte, protagonistekin edo egileekin batera. Taupadak saioan sei youtuberren bakarrizketak erabiliko dituzte feminismoarekin eta LGTB mugimenduarekin lotutako gaiak jorratzeko: feminismo dekolonialak, LGTB, emakumeak politikan, musika, dibertsitate funtzionala duten emakumeak, trans emakumeak, sexu- eta ugaltze-eskubideak, indarkeria matxista… Nazioarteko politikari helduko diote Politikaldia saioan, eta modu pedagogikoan azalduko dituzte gatazka batzuk, Palestinan edota Saharan bizi dituztenak, kasu. Komunikazio herritarra eta ikuspegi kritikoa Azken finean, lantaldeak azaldu zuenez, "eduki, begirada, ikuspuntu, formula eta metodologia alternatiboak izango dituen komunikazioa eskainiko dugu, ezaugarri horiek ez baitira maiz aurkitzen komunikabideen korporatibizazio-etapa honetan, eta guk gizarte global bidezkoagoa eta zuzenagoa dugu xede". Laburbilduz, informatzea, heztea, mobilizatzea, herritarrak esnaraztea.