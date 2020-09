Religión en Cuba: el círculo de las denuncias subvencionadas (+Italiano/English/Français)

Religione a Cuba: il circolo delle denunce sovvenzionate (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Edición gráfica y de video: Esther Jávega

Religión en Cuba: el círculo de las denuncias subvencionadas

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- “Informe internacional denuncia al régimen cubano por violar la libertad religiosa”, leíamos (1). Un “informe internacional” poco “internacional”, porque fue redactado por la “Comisión de EEUU para la Libertad Religiosa”, es decir, por el gobierno de Donald Trump (2). Y ¿qué recoge? Testimonios de supuestos “pastores” y miembros de sectas cubanas subvencionadas, a su vez, con fondos de las agencias federales de EEUU. El círculo habitual de construcción de las mentiras que, después, servirán para justificar las sanciones de Washington.

El Consejo Nacional de Iglesias de EEUU, que agrupa 38 iglesias con 40 millones de fieles, calificaba de “error de juicio atroz” el citado informe, que incluye a Cuba en una supuesta “Lista Especial de Vigilancia” de países que violan la libertad religiosa (3).

En un comunicado conjunto, dicho Consejo de Iglesias de EEUU y su homólogo en Cuba, compuesto este por 50 iglesias cristianas de diferentes tendencias, negaron la falta de libertad religiosa y de culto en la Isla (4). Solicitaron, además, que se ponga fin al bloqueo económico que sufre Cuba y reconocieron como ejemplar su solidaridad médica internacional.

Otros líderes religiosos manifestaron su indignación ante el informe. El exvicepresidente del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, Michael Lapsley, señaló que la libertad religiosa en Cuba está garantizada en “cinco artículos diferentes de su Constitución” (5). Y recordó que, en los dos últimos años, la Comisión Bíblica de Cuba recibió y repartió casi 900 mil biblias. Procedentes de diversos países, salvo de EEUU, debido –precisamente- a la Ley Helms-Burton.

Como la “libertad de prensa”, la “libre orientación sexual” o la “libertad sindical”, la “libertad religiosa” es una de los muchos frentes de ataque de la guerra psicológica y mediática del gobierno de EEUU contra Cuba. A la que asigna fondos millonarios (6). En junio, Donald Trump anunciaba 50 millones más para grupos religiosos que denuncien a gobiernos como el de La Habana, todos –casualmente- opuestos a la política de Washington (7).

Nada nuevo: la Casa Blanca destina, cada año, a través de la USAID y la NED, al menos 20 millones a programas de injerencia en Cuba (8). Unos, canalizan fondos para la recogida de supuestas denuncias de “persecución religiosa”; otros, a sostener sitios web y medios de comunicación que, después, las difundirán (9). Convirtiendo a un detenido por almacenar materiales robados en un “mecánico religioso” víctima del “ensañamiento de las autoridades” (10); presentando el arresto del jefe de una secta que violó la cuarentena de servicios religiosos durante la pandemia en un acto de “intimidación” a un pacífico pastor cristiano (11); o transformando la negativa de una escuela a usar, en clase, gorros religiosos, en el “acoso del régimen contra una familia judía” (12).

En fin. Toda una gran farsa construida con mucho, mucho dinero. Una más en la historia infame de la Contrarrevolución cubana al servicio del gobierno de EEUU.

Religione a Cuba: il circolo delle denunce sovvenzionate

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Traduzione Francesco Monterisi

"Rapporto internazionale denuncia il regime cubano per violare la libertà religiosa", leggiamo (1). Un "rapporto internazionale" poco "internazionale", perché scritto dalla "Commissione USA per la Libertà Religiosa", cioè dal governo di Donald Trump (2). E cosa raccoglie? Testimonianze di presunti "pastori" e membri di sette cubane sovvenzionate, a loro volta, con fondi delle agenzie federali USA. Il solito circolo di costruzione di menzogne che, in seguito, serviranno a giustificare le sanzioni di Washington.

Il Consiglio Nazionale delle Chiese USA, che raggruppa 38 chiese con 40 milioni di fedeli, qualificava il suddetto rapporto "un atroce errore di giudizio", che include Cuba in una presunta "Lista Speciale di Vigilanza" di paesi che violano la libertà religiosa (3).

In un comunicato congiunto, detto Consiglio delle Chiese USA ed il suo omologo a Cuba, composto da 50 chiese cristiane di diverse tendenze, hanno negato la mancanza di libertà religiosa e di culto sull'isola (4). Hanno, inoltre, sollecitato che si ponga fine al blocco economico sofferto da Cuba ed hanno riconosciuto come esemplare la sua solidarietà medica internazionale.

Altri dirigenti religiosi hanno manifestato la loro indignazione per il rapporto. L'ex vice presidente del Consiglio delle Chiese del Sudafrica, Michael Lapsley, ha segnalato che la libertà religiosa a Cuba è garantita in “cinque diversi articoli della sua Costituzione” (5). Ed ha ricordato che, negli ultimi due anni, la Commissione Biblica di Cuba ha ricevuto e distribuito quasi 900mila Bibbie. Provenienti da vari paesi, tranne gli USA, a causa -proprio- della Legge Helms-Burton.

Come la "libertà di stampa", il "libero orientamento sessuale" o la "libertà sindacale", la "libertà religiosa" è uno dei tanti fronti di attacco della guerra psicologica e mediatica del governo USA contro Cuba. A cui assegna fondi milionari (6). A giugno, Donald Trump annunciava altri 50 milioni per i gruppi religiosi che denunciano governi come l'Avana, tutti -guarda caso- contrari alla politica di Washington (7).

Niente di nuovo: la Casa Bianca destina, ogni anno, attraverso USAID e NED, almeno 20 milioni a programmi di ingerenza in Cuba (8). Alcuni incanalano fondi per la raccolta di presunte denunce di "persecuzione religiosa"; altri, a supportare siti web e media che, successivamente, le diffonderanno (9). Trasformando un detenuto per aver immagazzinato materiale rubato in un "meccanico religioso" vittima dell' "accanimento delle autorità" (10); presentando l'arresto del capo di una setta che ha violato la quarantena dei servizi religiosi durante la pandemia in un atto di “intimidazione” ad un pacifico pastore cristiano (11); o trasformando il rifiuto di una scuola di indossare, in classe, cappelli religiosi nelle "vessazioni da parte del regime contro una famiglia ebrea" (12).

Alla fine. Tutta una grande farsa costruita con molto, molto denaro. Una in più nella famigerata storia della Controrivoluzione cubana al servizio del governo USA.

Religion in Cuba: a cycle of sponsored complaints

José Manzaneda, Cubainformación coordinator

Translated by Ricardo Vaz

“International report denounces Cuban regime for violating religious freedom,” we read (1). A not very “international” international report since it was drafted by the US Commission on International Religious Freedom. In other words, by the Trump administration (2). And what does the report compile? Testimonies from would-be “ministers” and members of Cuban cults which are in turn sponsored by US federal agencies. The usual lie-construction cycle that is later used to justify Washington’s sanctions.

The National Council of Churches USA, bringing together 38 churches with some 40 million faithful, called the report “egregious lapse of judgement” from the US gov’t by including Cuba in a “Special Watch List” of countries that violate religious freedom.

In a joint statement, said church council and its Cuban counterpart, made up of 50 Christian churches of different tendencies, denied the lack of religious freedom in the country (4). Furthermore, they demanded an end to the economic blockade against Cuba and paid tribute to Havana’s international medical solidarity.

Other religious leaders expressed their outrage about the report. The former vice president of the South African Church Council Michael Lapsley pointed out that religious freedom in Cuba is assured by “five different articles in its Constitution” (5). And he recalled that over the past two years the Cuban Bible Commission has received and distributed almost 900 thousand bibles. They came from a host of countries not including the US, precisely because of the Helms-Burton Act.

Just like “press freedom,” “sexual orientation freedom,” or “freedom to unionize,” “religious freedom” is just one out of many battlefronts in the media and psychological war that the US government has against Cuba. A war which is very well funded (6). In June, Donald Trump announced another US $50 million for religious groups that denounce – coincidentally – governments that oppose Washington’s policies, including Cuba (7).

It’s nothing new. Every year, the White House makes at least $20 million available through USAID and the NED for programs to meddle in Cuban affairs (8). Some of them channel funds to collect “religious persecution” complaints; others set up websites and media outlets to then spread them (9). Someone arrested for storing stolen material became a “religious mechanic” who was “harassed by authorities” (10); the arrest of a cult leader who violated the religious services quarantine during the pandemic became an act of “intimidation” against a peaceful Christian minister (11); a school refusing to allow children to wear religious hats in class became “regime harassment against a Jewish family” (12).

All in all, a giant farce built with a lot money. Another one in the infamous history of the Cuban counter-revolution at the service of the US government.

Graphic work and edition: Esther Jávega.

Espace "Leçons de manipulation" dans Cubainformation TV

Religion à Cuba: le cercle des dénonciations subventionnées

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformación

Traduction et sous-titres par Rose-Marie LOU

"Un rapport international dénonce le régime cubain pour violation de la liberté religieuse", avons-nous pu lire (1). Un "rapport international" peu "international", parce qu’il a été rédigé par la "Commission des États-Unis pour la liberté religieuse", c’est-à-dire par le gouvernement de Donald Trump (2). Et sur quoi se base-t-il ? Sur les témoignages de prétendus "pasteurs" et de membres de sectes cubaines subventionnées, également, par les fonds des agences fédérales des États-Unis. Le cercle habituel de construction des mensonges qui, par la suite, serviront à justifier les sanctions de Washington.

Le Conseil national des Églises des États-Unis, qui regroupe 38 églises et 40 millions de fidèles, a qualifié d'"erreur de jugement atroce" le rapport susmentionné, qui inclut Cuba dans une prétendue "liste spéciale de vigilance" des pays qui violent la liberté religieuse (3).

Dans un communiqué conjoint, ce conseil des églises des États-Unis et son homologue à Cuba, composé de 50 églises chrétiennes de différentes tendances, ont nié l’absence de liberté religieuse et de culte dans l’île (4). Elles ont également demandé la levée du blocus économique imposé à Cuba et reconnu que sa solidarité médicale internationale était exemplaire.

D’autres responsables religieux ont exprimé leur indignation face au rapport. L’ancien vice-président du Conseil des Églises d’Afrique du Sud, Michael Lapsley, a déclaré que la liberté religieuse à Cuba était garantie par "cinq articles différents de sa Constitution" (5). Il a rappelé qu’au cours des deux dernières années, la Commission biblique de Cuba a reçu et distribué près de 900000 bibles. En provenance de divers pays, à l’exception des États-Unis, précisément en raison de la loi Helms-Burton.

Comme la "liberté de la presse", la "libre orientation sexuelle" ou la "liberté syndicale", la "liberté religieuse" est l’un des nombreux fronts d’attaque de la guerre psychologique et médiatique du gouvernement étatsunien contre Cuba. À laquelle sont alloués des fonds millionnaires (6). En juin, Donald Trumpa annoncé 50 millions de plus pour des groupes religieux qui dénonceraient des gouvernements comme celui de La Havane,comme par hasard tous opposés à la politique de Washington (7).

Rien de nouveau : la Maison Blanche destine, chaque année, par l’intermédiaire de l’USAID et de la NED, au moins 20 millions de dollars à des programmes d’ingérence à Cuba (8). Les uns canalisent des fonds pour le recueil de supposées dénonciations de "persécution religieuse", les autres pour soutenir des sites Web et des médias qui les diffuseront par la suite (9). En convertissant un détenu pour avoir stocké des matériels volés en "mécanicien religieux" victime de "l’acharnement des autorités" (10) ;en présentant l’arrestation du chef d’une secte qui a violé la quarantaine deservices religieux pendant la pandémie comme un acte d'"intimidation" à un pasteur chrétien pacifique (11); ou en transformant le refus d’une école du portde chapeaux religieux, en classeen "harcèlement du régime contre une famille juive" (12).

Bref. Toute une gigantesque farce construite avec beaucoup, beaucoup d’argent. Une de plus dans l’histoire infâme de la contre-révolution cubaine au service du gouvernement des Etats Unis.

Édition graphique et vidéo : Esther Jávega.

