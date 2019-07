Cuba: ¿falta de libertad religiosa o de privilegios de la Iglesia? Tweet Powered by Web Agency En Cuba el llamado “problema religioso” poco tiene que ver con la libertad de culto. Sino, más bien, con un objetivo histórico de la jerarquía católica: volver a tener colegios privados y medios de comunicación. Ambos prohibidos por la Constitución de la República. Espacio "Contratuit", por Cubainformación TV. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Texto en Italiano Cuba: ¿falta de libertad religiosa o de privilegios de la Iglesia? Algunos medios aseguran que en Cuba no hay libertad de culto religioso, pero… ¿Sabían que la Iglesia católica tiene más de 600 templos activos en la Isla? ¿Que hay 54 iglesias protestantes y evangélicas, con más de 900 templos? ¿Qué hay iglesias ortodoxas, griegas y rusas; cinco sinagogas; o una Liga Islámica que agrupa a chiítas y sunnitas? ¿Sabían que la Iglesia Católica cogestiona –con el Estado- varios hogares para personas mayores? ¿O que hoy, hay más órdenes religiosas católicas en Cuba que antes de la Revolución? Y es que en Cuba el llamado “problema religioso” poco tiene que ver con la libertad de culto. Sino, más bien, con un objetivo histórico de la jerarquía católica: volver a tener colegios privados y medios de comunicación. Ambos prohibidos por la Constitución de la República. Una de las pocas constituciones en el mundo, por cierto, que garantizan no solo la libertad de culto, sino también el derecho al ateísmo. El resto, mucho ruido y propaganda mediática. Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, para Cubainformación TV.